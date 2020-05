Ultimo aggiornamento: 11:23

RIETI - L’edicola-tabacchi e da oggi anche bar (visto che ha potuto riaprire i battenti) di Emanuele Micarelli a Casaprota è da mezzo secolo che costituisce un punto di riferimento per i lettori del paese. Fin dai tempi nei quali in paese i punti vendita erano due.«Ero ragazzino - ricorda il titolare Emanuele Micarelli - e funzionava così: in paese c'erano due edicole e ognuna deteneva la vendita esclusiva di alcuni quotidiani. Io avevo Messaggero e Gazzetta dello Sport, l’altro punto vendita era con il Tempo e il Corriere dello Sport”. Oggi i tempi e i sistemi di vendita sono cambiati, così come quelli delle “rese” i giornali non venduti. Un altro aneddoto che i più giovani non sanno – dice Micarelli - oggi quando fai la resa impacchetti i giornali e li mandi indietro. Qualche decina di anni fa rendevi solo la parte alta del giornale. Col righello toglievi la testata e rendevi quello. I giornale ti restava ed era destinato al macero. Più di qualche volta veniva gente che non poteva comprarlo a prenderlo gratis e pur di leggere magari leggeva il giornale del giorno prima. Una situazione come quella attuale con l’emergenza sanitaria di queste proporzioni, tuttora in atto non si era mai verificata».«Io come edicola e tabacchi – dice Micarelli - sono rimasto sempre aperto. Ho separato il locale delimitando la parte aperta da quella chiusa del bar che solo oggi riapre ma da asporto. Forniamo un servizio con la vendita dei giornali. Registro un leggero aumento nelle vendite segno evidente che un quotidiano tra le mani da leggere e sfogliare fa sempre piacere. Siamo servizi essenziali e presidi di informazione. Cerchiamo di dare quel senso di normalità che, se siamo tutti bravi ed attenti, tornerà presto. Il peggio, mi piace pensare, è passato».Tra i vari servizi in questo particolare momento Emanuele Micarelli ha anche attivato la consegna dei giornali a domicilio. «Per chi lo ha chiesto finora – dice- ho cercato di accontentarlo. Tra i quotidiani che vanno per la maggiore quelli storici come Messaggero e Corriere della Sera, buone le vendite anche del Fatto e La Verità».Tra aneddoti e ospiti illustri nel suo Bar – edicola e tabacchi, dove era solito passare anche il compianto Luis Sepulveda quando veniva a trovare la famiglia di amici che aveva a Casaprota, e sedersi al Bar e magari buttare uno sguardo ad un quotidiano, Emanuele Micarelli spera che tutto passi in fretta perché il bisogno di tornare alla vita quotidiana tipica dei paesi della Sabina è una esigenza non rinviabile. «Prendere un caffè - conclude Emanuele Micarelli - un buongiorno, una battuta e un commento, l’acquisto del quotidiano e di nuovo il buon lavoro col cliente accompagnato dal sorriso, è un qualcosa che mai come in questo momento tutti abbiamo capito quanto sia importante».