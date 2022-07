A Gianni Turina il Melvin Jones del Lions International

RIETI - Durante il seminario di formazione dei Presidenti e dei Segretari dei Lions Club del Distretto 108L, che si è svolto ieri sabato 9 luglio a Villa Aurelia, Gianni Turina del Lions Club Amatrice Micigliano Terminillo ha ricevuto il Melvin Jones dal Past Governatore Quintino Mezzoprete per l’attività svolta in qualità di Presidente di Circoscrizione nell’anno sociale 2020-2021. L’importante riconoscimento viene assegnato direttamente dalla sede Centrale del Lions International che ha sede negli Stati Uniti a coloro che si sono particolarmente distinti nell’attività lionistica.

Gianni Turina nel manifestare la sua soddisfazione ha voluto dedicare il prestigioso riconoscimento a tutti i soci della V circoscrizione, ai due presidenti di Zona Sergio Quattrini del Lions Rieti Varrone e di Giorgio Strafonda del Lions Tivoli Host che lo hanno affiancato con impegno e capacità nelle varie iniziative.

Nel corso del Seminario Turina ha tenuto una relazione sul sostegno alimentare, illustrando ai presenti il preoccupante scenario di povertà in atto e l’indicazione delle varie modalità operative per rendere più efficaci gli interventi a favore delle famiglie in situazioni di difficoltà.

Per l’anno lionistico in corso Gianni Turina ha ricevuto la nomina a Coordinatore Distrettuale del Global Team Service che lo vedrà al lavoro a fianco del Governatore Fabrizio Sciarretta al quale ha rivolto il suo ringraziamento per la fiducia che ha voluto manifestargli.