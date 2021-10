Rieti, il Generale Riccardo Galletta, Comandante della Divisione Unità Specializzate Carabinieri, in visita al 16° Nucleo Elicotteri

Venerdì 22 Ottobre 2021, 10:52

RIETI - Nel pomeriggio di ieri il Generale Riccardo Galletta, Comandante della Divisione Unità Specializzate Carabinieri (che oltre al Raggruppamento Aeromobili, comprende anche il Comando Antifalsificazione Monetaria, il Comando Banca d'Italia, il Comando per la Tutela del Lavoro, il Comando per la Tutela della Salute, il Comando Tutela Patrimonio Culturale e il Raggruppamento Investigazioni Scientifiche), ha fatto visita al 16° Nucleo Elicotteri dell’Arma a Rieti.

Ricevuto dal Comandante del Nucleo Tenente Marco Rotondi, appena insediato, e dal Comandante Provinciale Colonnello Bruno Bellini presente per salutare l’alto Ufficiale, ha incontrato i militari del Nucleo Elicotteri ringraziandoli per l’impegno ed esortandoli a perseverare nella collaborazione con le Autorità locali ma soprattutto nell’interazione con le altre componenti dell’Arma presenti in una provincia martoriata prima dal sisma del 2016 e poi dalla pandemia ancora in atto.

Dopo l’incontro con il personale, accompagnato dal Comandante del Nucleo ha visitato l’intera struttura presente all’interno dell’aeroporto Ciuffelli.

Il Generale Galletta, nel corso della sua carriera ha ricoperto vari incarichi di Comando e di servizio di Stato Maggiore ed ha assunto il Comando della Divisione Unità Specializzate dell’Arma lo scorso 10 marzo.