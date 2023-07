Oltre 100 mercenari del gruppo Wagner di stanza in Bielorussia si sono spostati verso il corridoio di Suwałki (noto anche come la breccia di Suwałki). La denuncia del primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, ha messo in fibrillazione l'Occidente. Perché i paramilitari agli ordini di Prigozhin da spina nel fianco dell'Ucraina a Bakhmut ora diventano un "grattacapo", e non da poco, per la Nato. Se dovessero sconfinare in Polonia, nel fianco orientale dell'alleanza atlantica, si aprirebbero scenari di non semplice gestione.

Corridoio di Suwalki, perché è strategico per Putin e Nato: Paesi Baltici a rischio isolamento

Certo l'esercito di Varsavia ha una portata tale da non temere la minaccia diretta della Wagner: il rischio di una marcia sulla capitale polacca o su un'importante base militare è residuale. Diverso è però il discorso su una possibile incursione su quella stretta striscia di terra nota come "Suwalki Gap", il corridoio di Suwalki. Anche un semplice attacco nell'area - che si insinua tra Polonia, Lituania e Kaliningrad - potrebbe causare enormi conseguenze. Non ultimo quello di ampliare seriamente i confini del conflitto.