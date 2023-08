La Polonia acquisterà dall'Italia 22 elicotteri multiruolo. Dispiegati 10mila soldati alla frontiera con la Bielorussia

La Polonia acquisterà dall'Italia 22 elicotteri multiruolo. Ad annuniarlo è il ministro polacco della della Difesache ha confermato l'intenzione di comprare da Leonardo 22 elicotteri Aw-101. Si tratta di un nuovo acquisto nell'ambito di una lunga serie di acquisizioni realizzate di recente dal governo polacco. 'Giovedì abbiamo inviato un invito a negoziare la consegna di 22 elicotteri multiruolo AW-101, che sostituiranno presto degli apparecchi post-sovieticì, ha scritto il ministro Mariusz Blaszczak su X (già Twitter).

Il ministro non ha fornito dettagli sulle modalità di acquisto, nè sul prezzo degli elicotteri prodotti dal gruppo italiano Leonardo. In passato la Polonia aveva già ordinato quattro Aw-101 per la marina del paese e la consegna è attesa nel prossimo autunno.

Corridoio di Suwalki, il rischio del sabotaggio della Bielorussia. La Polonia invia 10mila soldati

10mila soldati alla frontiera

Varsavia ha poi in programma il dispiegamento di 10mila soldati per proteggere «a titolo dissuasivo» la frontiera con la Bielorussia.