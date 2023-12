Santo Stefano amaro per una famiglia reatina: ladri rubano preziosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - A Cittaducale una nuova visita da parte dei ladri che, nella serata del giorno di Santo Stefano, hanno portato via monili in oro e preziosi da una casa nelle vicinanze di viale degli Abruzzi. I malviventi si sono introdotti all'interno infrangendo il vetro di una finestra per poi rovistare ovunque. Indagini da parte dei carabinieri dopo la denuncia dei padroni di casa.