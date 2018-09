Ultimo aggiornamento: 12:49

RIETI - Ladri acrobati in via Salvatori, una traversa di viale Morroni nelle vicinanze del supermercato Carrefour a Rieti. Rubati oggetti in oro, monili, catenine e bracciali. Approfittando dell'assenza di alcuni giorni dei proprietari - una coppia di anziani - i malviventi hanno messo a segno il colpo per poi dileguarsi.Per non essere visti hanno agito nella parte retrostante dell'edificio, quella più coperta dalla vegetazione e meno illuminata. Arrampicandosi lungo la tubatura esterna del gas hanno facilmente raggiunto il terrazzino al primo piano per poi alzare la tapparella e infrangere il vetro così da poter aprire la porta--finestra del balcone. Una volta all'interno dell'appartamento hanno rovesciato i cassetti e rovistato negli armadi e negli scaffali arraffando tutti i monili in oro trovati a portata di mano per poi dileguarsii. Al mattino, per i proprietari, l'amara scoperta quando, entrando, hanno ritrovato la casa a soqquadro. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che ha effettuato i rilievi.