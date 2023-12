Giovedì 21 Dicembre 2023, 00:10

RIETI - Entrano nell’officina in piena notte, rubano tre auto di valore, quindi un furgone e, fuggendo, danneggiano anche altri veicoli presenti all’interno. Il tutto dopo avere provocato danni nell’ufficio, mettendolo a soqquadro. È successo a Fara Sabina, nel mirino l’officina Marinangeli, in via dell’Arci. Ingente il bottino del colpo, attuato, con ogni probabilità, da una banda esperta, che si è poi dileguata. Ora indagano i carabinieri.

La dinamica. Gli autori sono entrati nello spazio delle officine in piena notte: una zona sostanzialmente poco abitata, quindi con la speranza, da parte loro, di mettere a segno quanto progettato. Una volta all’interno, i malviventi si sono diretti verso i veicoli di grossa cilindrata di alcuni clienti: nella sala, infatti, erano presenti diversi mezzi, in gran parte lasciati dai clienti per la riparazione. L’officina è tra le più conosciute nella bassa Sabina ed è un punto di assistenza autorizzata per Fiat, Ford, Lancia e Alfa Romeo.

Da qui, sono riusciti a rubare tre vetture, una Jeep Renegade, una Volvo e un’Alfa Romeo Stelvio: tutti veicoli di grossa cilindrata e di gran valore economico. Da quanto è stato possibile ricostruire, nelle indagini avviate dai carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto, a quel punto, i ladri hanno raggiunto gli uffici, probabilmente alla ricerca delle chiavi di altre auto da rubare: qui, forse non trovandole, hanno messo a soqquadro la stanza, rompendo oggetti e provocando danni ingenti. I proprietari, al momento dell’apertura, hanno trovato la stanza messa totalmente a soqquadro.

L'uscita. Nel garage, a quel punto, hanno messo in moto un altro mezzo tra quelli presenti, un furgone, e lo hanno utilizzato come “ariete” per sfondare il cancello di recinzione dello spazio esterno all’attività commerciale e fuggire, con il furgone stesso e le altre tre auto. Non solo. Nelle manovre con il mezzo, hanno urtato, danneggiandole, altre auto presenti nell’officina per la riparazione, per poi dileguarsi.

Con ogni probabilità, si è trattato di una banda esperta. Da quantificare il bottino, che comunque ammonta a migliaia di euro, solo per il valore dei veicoli rubati. I carabinieri hanno avviato le indagini. La speranza è che un ausilio possa essere fornito dalle immagini delle telecamere presenti presso alcune attività.