RIETI - Verranno celebrati mercoledì 24 ottobre alle 15, nel Palazzetto dello Sport di Santa Rufina, i funerali di Marco Tosti, il giovane rimasto ucciso sabato scorso in un incidente di caccia tra Santa Rufina e Cupaello, per un colpo di proiettile partito accidentalmente a un altro cacciatore.



Domenica sera, veglia di preghiera a Santa Rufina, con parole commosse da parte del parroco: tanti i partecipanti, molti dei quali non sono potuti entrare in chiesa per l'affollamento e sono rimasti nella piazza, che è stata anche chiusa al traffico proprio per la grande partecipazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA