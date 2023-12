Poggio Mirteto, fuga di gas: abitazioni evacuate, vigili del fuoco al lavoro

RIETI - Vigili del fuoco al lavoro a Poggio Mirteto insieme ai tecnici della ditta delle riparazioni delle tubature del gas, carabinieri e tecnici dell'acquedotto per una importante fuga di gas in via Cairoli, dietro la piazza principale della cittadina mirtense.

Attimi di panico per una fuga di gas a Poggio Mirteto centro per una fuga di gas a causa della rottura di una conduttura a seguito dei lavori di scavo da parte di una ditta con gli operai che stavano che stavano operando in via Cairoli.

Negozi ed abitazioni evacuati insieme ad alcune attività di Piazza Martiri della Libertà con una serie di attività commerciali chiuse subito si nella parte finale di via Cairoli nonché nella piazza centrale di Poggio Mirteto.

Gli operai nella mattinata odierna hanno urtato durante lavori di scavo le tubature di gas e acqua, con quella del metano che è saltata facendo sprigionare il gas che in attimo a saturato l’aria nella zona e a livello precauzionale per consentire i lavori di riparazione in sicurezza oltre alla chiusura di alcune attività commerciali è stata disposta l’immediata evacuazione di palazzi e abitazioni presenti nella zona.

Sul posto operai del Pronto intervento della Sagas, gli operai di Aps dal momento che è stata danneggiata anche la conduttura dell’acqua, i vigili del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto Scalo e i carabinieri dell'aliquota radiomobile del Comando Compagnia di Poggio Mirteto.

Le operazioni di ripristino e di riparazione sono ancora in atto e fin quando non saranno concluse resteranno chiuse le attività e le case evacuate.