RIETI - Forse, con il loro incedere avevano disturbato il passaggio della cacciagione. Forse, mentre pedalavano avevano parlato troppo forte, spaventando alcuni volatili. Ipotesi, e se ne potrebbero formulare anche altre, che non reggono però all’evidenza della reazione manifestata da un cacciatore della provincia di Rieti che, dopo aver avuto un diverbio con alcuni ciclisti ternani, è passato immediatamente alle vie di fatto, sparando un colpo di fucile - a scopo intimidatorio, sia chiaro - nella loro direzione.

Il fattaccio è accaduto alcuni giorni fa nel territorio del Comune di Stroncone, nella zona dei Prati, dove l’incontro casuale tra alcuni ciclisti in montain bike e un cacciatore reatino che si era portato fuori provincia per la battuta di caccia, è terminato con l’esplosione di un colpo di doppietta all’indirizzo del gruppo di ciclisti amatroriali.

La denuncia

I ciclisti, tutti incolumi, dopo il colpoo di fucile si sono immediatamente allontanati, spingendo forte sui pedali. Ma inveece di continuare la loro escursione, si sono diretti presso la vicina stazione dei carabinieri di Stroncone, dove hanno denunciato l’episodio.

I militari della caserma ternana, dopo una scrupolosa attività di indagine, hanno identificato e rintracciato l’autore del gesto. Si tratta di un uomo di 72 anni della nostra provincia, incensurato, che ora è stato però denunciato per minaccia aggravata ed esplosioni pericolose ed è stato inoltre segnalato alla Prefettura di Rieti per la verifica dei requisiti per il mantenimento del porto d’armi.

Su richiesta inoltre della stazione di Stroncone, i Carabinieri di competenza sulla sua residenza hanno proceduto al ritiro cautelativo delle armi in possesso del cacciatore. Non si sa mai incontri altri ciclisti sulla sua strada. La mira, questa volta, potrebbe essere più precisa.

