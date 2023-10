Auto investe due ciclisti: uno quasi illeso, l'altro grave. Ha 58 anni

CORROPOLI Bici contro auto: grave ciclista di 58 anni. L’incidente è avvenuto ieri alle 12,30 lungo la statale 259 a Corropoli, coinvolgendo due ciclisti. La dinamica esatta è ancora da ricostruire, ma stando ai primi riscontri un 50ennei del luogo, alla guida di una Fiat 600, si stava immettendo sulla statale dopo aver fatto rifornimento al distributore Eni.

L’automobilista si è improvvisamente trovato di fronte a un gruppo di ciclisti ed ha frenato. Alcuni ciclisti sono riusciti a evitare l’auto, ma purtroppo due di loro no. I primi soccorsi sono stati prestati dagli altri ciclisti, che hanno anche allertato il 118. Il primo ciclista caduto ha riportato solo alcune escoriazioni ed è stato trasportato all’ospedale di Sant’Omero con un’ambulanza della Cri di Alba per ulteriori cure. Il il ciclista di 58 anni, originario di Livorno ma residente da tempo a Tortoreto, ha subito un trauma cranico commotivo e diverse fratture alle braccia e alle gambe.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata dall’ospedale di Sant’Omero, ma vista la gravità della situazione, il personale sanitario ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso che è decollato da Pescara.

L’elicottero ha trasportato il ciclista di Livorno al pronto soccorso di Teramo. Una volta giunto in ospedale, all’uomo è stata immediatamente eseguita una tac con mezzo di contrasto per valutare la gravità del trauma cranico, il quale fortunatamente si è rivelato meno serio di quanto inizialmente sembrasse, ma comunque le sue condizioni di salute destano preoccupazione e non è escluso che nelle prossime ore venga sottoposto ad intervento chirurgico. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica. Lungo la Ss 259 per un paio di ore la circolazione è stata fatta transitare su una sola corsia.