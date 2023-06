Nuovo codice della strada, cosa cambia? Dai neopatentati alle multe fino ai monopattini: le novità

Il Codice della strada cambia. Complice del cambiamento, anche gli ultimi episodi di cronaca avvenuti in questi giorni, come la challenge degli youtuber TheBorderliner finita in tragedia con la morte del piccolo Manuel (cinque anni, ndr.).

«Nel codice della strada abbiamo messo l'educazione stradale, la prevenzione, i controlli e poi sanzione pesante per chi sbaglia, arrivando alla revoca a vita per la patente per i recidivi, che uccidono, ormai capita troppo spesso, guidando drogati o ubriachi. Io mi fido però, però...». Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo alla assemblea dell'Ance.