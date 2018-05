RIETI - La foto che pubblichiamo è relativa a via Fratelli Cervi e, in particolare, all'assurda situazione del parco che sorge a lato della strada. Scorgere una panchina, perché in quel parco le panchine ci sono, è come partecipare a una caccia al tesoro.



La vegetazione incolta e che il Comune non ha ancora provveduto a tagliare, ricopre infatti tutto. Una situazione che supera la decenza e che va ben oltre il comprensibile ritardo nella manutenzione del verde pubblico. In questo caso c'è anche un problema di sicurezza. Sarà il caso di intervenire?

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:42



