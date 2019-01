L'INIZIATIVA

RIETI - Venerdì prossimo, 25 gennaio, giornata evento del progetto “Un giorno a Forum Novum: un tesoro da conoscere” presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Forum Novum di Vescovio, nel comune di Torri in Sabina. L’iniziativa finanziata dalla Regione Lazio, vede coinvolte le scuole dell’Istituto in un percorso di conoscenza, valorizzazione e promozione turistica per la tutela del patrimonio culturale del territorio di appartenenza ed è stato organizzato con la collaborazione del Comune di Torri, l’Ecomuseo – Borghi della Sabina – Museo territoriale dell’Agro Foronovano.Cosa sono i beni culturali? Perché conservarli? Perché tutelarli? Perché valorizzarli? Come comunicarne l'importanza alle giovani generazioni? Quale significato possono avere testimonianze del passato per i ragazzi del 2019 immersi in un contesto altamente tecnologico? Sono solo alcune delle domande alle quali il progetto si propone di rispondere attraverso il concreto coinvolgimento del mondo della scuola.Il Progetto, che si è sviluppato nelle ultime settimane del 2018 e nel mese di gennaio del 2019, si è caratterizzato come percorso di conoscenza dei beni culturali dell’antico Municipio di epoca romana “Forum Novum” e della cattedrale di Santa Maria della Lode, ricca di preziosi affreschi di devozione cristiana e reperti di notevole valore artistico. Hanno partecipato le scuole dei Comuni di Stimigliano, Selci, Forano, Tarano, Torri in Sabinae sono stati coinvolti i piccoli di 5 anni della scuola dell’Infanzia, le classi della Scuola Primaria e la classe prima della Scuola Secondaria di i grado.Bambini e adolescenti, con grande interesse, sensibilità e coinvolgente curiosità, hanno lavorato con i loro insegnanti e con gli esperti come Walter Marchegiani, Silvia Sordini e Silvia Andreozzi,esperti di storia dell’arte, sostenuti dai docenti di classe, hanno offerto loro la possibilità di conoscere aspetti interessanti dei beni culturali del territorio in cui vivono per acquisire il senso di appartenenza e di cittadinanza attiva in modo consapevole e responsabile.La giornata evento di venerdì 25 gennaio avrà una mattinata interamente dedicata agli alunni. Si parte con l’inaugurazione della mostra “Museando a Forum Novum”, poi la Cerimonia del Mandato da parte del Sindaco di Torri in Sabina, Michele Concezzi, dei sindaci dei comuni delle scuole dell’Istituto e del Dirigente scolastico Renato Romano Renzi. Un concerto organizzato dai docenti di musica dell’Istituto e le visite guidate “Esploratori alla ricerca di… ” , merenda a base di pane e miele, spettacolo teatrale “La Sabina: tra miti, Storie e leggende”.Nel pomeriggio, alle 16.30, è programmata una Tavola Rotonda: Tutelare, Valorizzare, Comunicare il nostro patrimonio culturale: “Da Forum Novum a Vescovio”. Intervengono monsignor Paolo Gilardi, Vicario Generale della Diocesi Suburbicaria Sabina di Poggio Mirteto, il Professor Giorgio Filippi, archeologo responsabile del settore epigrafico dei Musei Vaticani e la Professoressa Elena Onori, Direttore Scientifico dell’EcoMuseo dei borghi della Sabina.