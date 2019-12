Brunella Lilli, 51 anni, laureata in Giurisprudenza con abilitazione all’esercizio della professione forense, è il nuovo Segretario Generale della Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti. A nominarla è stato ieri pomeriggio il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente Antonio D’Onofrio. Lilli, in forza alla Fondazione dal 2004, in virtù di alcune deleghe assegnatele dal cda, coordinava la struttura già dal gennaio scorso, dopo la cessazione dall’incarico – il 31 dicembre 2018 – del dottor Mauro Cordoni. © RIPRODUZIONE RISERVATA