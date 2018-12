© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Giovedì 20 dicembre alle 16.30 all’Auditorium Varrone verrà presentato Le Chiese di Rieti, il libro strenna della Fondazione Varrone per il Natale 2018. E’ la prima pubblicazione integrale del manoscritto di Angelo Sacchetti Sassetti dedicato alle chiese della città come le conobbe e le studiò il grande storico reatino nella prima metà del Novecento.L’elegante volume, edito da Mondadori Electa, è corredato dai disegni d’epoca di Giacomo Caprioli e da spettacolari foto aeree che inquadrano le chiese nel contesto urbano attuale. Alla riedizione del testo hanno lavorato Roberto Lorenzetti, Ileana Tozzi e Gianfranco Formichetti della commissione Cultura della Fondazione.A presentare il libro saranno il professor Claudio Strinati, storico dell’arte, a lungo soprintendente per il Polo museale romano, e il vescovo di Rieti monsignor Domenico Pompili. La Fondazione farà omaggio dell’opera al pubblico presente in sala; successivamente sarà in vendita in tutte le librerie italiane.“Con Mondadori Electa – dice il presidente della Fondazione Varrone Antonio D’Onofrio – abbiamo stretto un accordo per la realizzazione di una serie di volumi che escano dal nostro circuito classico per circolare nella rete aperta delle librerie e dei bookshop. Vorremmo infatti che i nostri libri siano uno strumento non solo di conoscenza ma anche di promozione del patrimonio artistico e culturale della città”.Il manoscritto di Sacchetti Sassetti è sostanzialmente inedito. Nel 1968, su iniziativa della Cassa di Risparmio di Rieti e sotto la supervisione dell’autore, fu pubblicata la parte dedicata alla Cattedrale di Santa Maria. Nelle intenzioni del presidente Giustino De Sanctis c’era quella di dar vita ad una collana completa sulle chiese della città, ma la morte di Sacchetti Sassetti e l’embargo cinquantennale posto dallo studioso sui suoi scritti fermò il progetto.Quest’anno, caduto il vincolo, l’Archivio di Stato ha pubblicato una serie di opere dedicate a Sacchetti Sassetti e reso possibile il progetto della Fondazione Varrone di pubblicare il prezioso manoscritto sulle chiese reatine.