Rieti, elezioni Fisi: l'avvocato reatino Francesco Persio candidato al consiglio federale

RIETI - Manca ormai poco alle elezioni Fisi (Federazione italiana sport invernali) e tra le candidature al Consiglio federale ci sarà anche quella dell’avvocato reatino, Francesco Persio. Una candidatura arrivata nel corso di un’intervista rilasciata alla nota rivista “SciareMag”, quindicinale punto di riferimento per tutti gli appassionati di sci. Tanti i personaggi noti del mondo dello sci che in questi giorni si stanno proponendo in attesa dell’ufficializzazione della lista che, a breve, verrà resa nota. Tra questi nomi va ora ad aggiungersi quello dell’avvocato Persio in qualità di Consigliere laico. Una designazione che arriva da lontano e soprattutto dal background dell’avvocato reatino, ideatore del portale “Sciare sicuro”, centro cruciale di informazioni online per tutto ciò che concerne la sicurezza in pista ed estensore del libro “La tua sicurezza sugli sci, manuale dello sciatore”. Non a caso l’avvocato Persio negli anni scorsi, su incarico del Governo, ha pure contribuito alla stesura e all’approvazione della nuova legge sulla sicurezza in Montagna in seno alla Commissione “Riforma dello sport” che ha introdotto numerose novità tra cui anche l’alcol test sulle piste e l’assicurazione obbligatoria. Lungo corso ed esperienza per il penalista: prima come atleta, poi maestro di sci ai tempi di Rudy Garattini come responsabile tecnico, l’insegnamento in Argentina e tante esperienze a 360 gradi in giro per l’Italia e per il mondo sotto il segno della neve e dello sci. .