RIETI - Il terzo incontro formativo del concorso "Filosofia e Natura" si è svolto nel pomeriggio dell'8 aprile nella splendida cornice del castello di Montenero Sabino.Il concorso, giunto quest'anno alla sua quarta edizione, coinvolge più di 170 studenti di nove licei della provincia reatina, è sostenuto da molte realtà del territorio e nazionali, ed ha posto al centro della riflessione degli alunni il tema dell'accoglienza.Il delicato argomento è stato ben interpretato dall'amministrazione del comune di Montenero che ha preparato in modo estremamente puntuale, anche con la presenza della protezione civile, il piacevole pomeriggio formativo, mettendo a disposizione, cortesia, competenza, strutture e anche un contributo economico per favorire il trasporto degli studenti.L'autorevole presenza del dott. Tersilio Leggio, al quale è stata affidata la relazione, ha consentito di approfondire il tema in modo interessante, anche per il linguaggio semplice con il quale ha saputo presentare contenuti complessi, di non facile reperimento, ricchi di riferimenti territoriali, citazioni e indicazioni storiche e geografiche che hanno aiutato tutti a maturare un significativa consapevolezza di come il nostro territorio ha vissuto e vive ancora il tema dell'accoglienza.Il prof. Daniele Farese, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, insieme alla prof. ssa Benedetta Graziosi, membro del comitato organizzativo del concorso, hanno presentato e coordinato i lavori della giornata. Tutti i partecipanti hanno apprezzato molto sia la cornice storico-culturale in cui è stato calato l'incontro formativo, che la relazione del dott. Leggio, passando quindi un pomeriggio dedicato alla conoscenza del territorio locale e all'approfondimento filosofico e storico relativo ai contenuti del concorso. Evidente quindi l'entusiasmo manifestato da alunni e docenti i tutti. Prossimo appuntamento al monte Terminillo per il 21 Maggio dove i ragazzi svolgeranno delle lezioni di filosofia autogestite.