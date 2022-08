Continua con successo la mostra “Artisti della Solidarietà” alla Fiera mondiale del peperoncino

RIETI - La mostra “Artisti della Solidarietà” allestita nei portici del palazzo municipale di Rieti, nell’ambito della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, prosegue con successo fino al 28 agosto.

Numerosissimo il pubblico che ha visitato l’esposizione costituita da oltre 50 opere donate da altrettanti artisti al fine di raccogliere fondi per il restauro della tela del 1600 di Vincenzo Manenti “San Michele Arcangelo, Sant'Antonio e San Francesco” nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo di Greccio.

Le autorità e il pubblico presente hanno manifestato apprezzamento per l’iniziativa che ha visto protagonisti oltre agli artisti, il Lions Club Amatrice Micigliano Terminillo, l’associazione Culturale Arte-Mondo, l’Accademia Italiana del peperoncino delegazione di Rieti 2.0 che hanno promosso l’evento con il coinvolgimento dei Lions Club della provincia di Rieti, Rieti Host, Rieti Varrone, Rieti Flavia Gens, Antrodoco Host, Cittaducale, Poggio Mirteto Farfa Cures che già nella edizione precedente avevano fornito il loro supporto.

Gianni Turina l’ideatore del gruppo “Artisti della Solidarietà” e organizzatore della mostra con Enrico Di Sisto, ha accolto la visita del Sottosegretario Francesco Battistoni, del Prefetto di Rieti Gennaro Capo, del Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, del Presidente della Fiera Livio Rositani, del Presidente della Fondazione Varrone Mauro Trilli che hanno manifestato il loro apprezzamento per la qualità delle opere esposte ma in particolare per il contenuto sociale dell’iniziativa.

Nel pomeriggio di ieri si è svolto inoltre un interessante conversazione con la presenza della prof.ssa Ileana Tozzi e l'ispettore di zona Giuseppe Cassio della Soprintendenza che, nel corso dell’incontro, alla presenza degli artisti, hanno manifestato il loro apprezzamento riaffermando la loro disponibilità nel collaborare e nel sostenere iniziative di questo genere che contribuiscono al recupero del nostro importante patrimonio storico.

Hanno fatto gli onori di casa la Presidente del Lions Club Amatrice Micigliano Terminillo Annarita Vicentini e la Presidente del Lions Club Maria Luisa Trilli.

ha introdotto i lavori illustrando le finalità del progetto “Artisti della Solidarietà” che è destinato a consolidarsi attraverso una collaborazione con le istituzioni e altre realtà associative.

La prof.ssa Francesca Cencetti, coordinatrice Distrettuale Lions 108L del Comitato “Artisti della Solidarietà” nel ringraziare i presenti ha illustrato le finalità di altre mostre che si terrano a Perugia e a Cagliari con il cui ricavato verranno restaurate opere d’arte del territorio. Al termine della conversazione Gianni Turina ha illustrato, le varie opere esposte, anche con la presenza degli autori, evidenziando le qualità espressive realizzate con tecniche e linguaggi diversi ma legate da un unico filo che è quello della solidarietà.

Le opere esposte possono essere acquisite attraverso una libera donazione da esprimere nell’apposito spazio a fianco di ogni quadro.

La mostra rimarrà aperta fino a domenica 28 dalle ore 10.30 alle 2