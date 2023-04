Fiamignano, la pro loco riceve in dono una casa: «Sarà molto utile per rivitalizzare il paese»

RIETI - Una casa nella piazza centrale del paese donata alla Pro Loco. È quello che succede a Fiamignano dove una struttura in piazza Gabriele d’Annunzio è stata donata Onlus, che punta a renderla operativa per diverse attività già dalla prossima estate.



«Non si poteva sperare di più, sarà molto utile per rivitalizzare il paese – commentano dalla Pro Loco – non escludiamo di farne un bed and breakfast, ma eventualmente se ne parlerà più avanti». Una struttura che sarebbe stata appetibile per il mercato immobiliare, ma che i proprietari hanno preferito mettere al servizio della comunità: «Distribuita su tre livelli – continuano dall’associazione – la casa potrà ospitare iniziative di ogni genere e dare visibilità all’intenso operato dei soci».



Un bel gesto, per cui la Pro Loco indirizza i suoi ringraziamenti: «Il Direttivo e la cittadinanza ringraziano le famiglie Quinzi e Di Giampasquale per il legame dimostrato ed i Miarelli per aver facilitato l’operazione».