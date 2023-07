Fiamignano, fine del primo ciclo per “I Sabato del Villaggio”

Lunedì 24 Luglio 2023, 13:32







RIETI Il convegno sul Palazzo Municipale di Fiamignano chiude il ciclo di conferenze mensili “I Sabato del Villaggio”. Un incontro, quello dello scorso sabato, che ha svelato i segreti architettonici e storici dell’edificio fiamignanese, grazie alle ricerche condotte ed esposte dagli studiosi Romano Cerro e Michele Asciutti nella sala consiliare del comune. Un approfondimento che sarà presto oggetto di una pubblicazione patrocinata dalla Pro Loco del paese e che sarà utile anche in vista di un eventuale restauro dell’edificio.



«I ricercatori hanno assodato che tutto il complesso è frutto di vari interventi edilizi dovuti alla creazione della strada rotabile e all’adeguamento del complesso alle varie esigenze dei proprietari – sottolineano dalla Pro Loco – Lo studio ha permesso di individuare elementi architettonici inglobati nella costruzione attuale e che saranno certamente utili per interventi successivi».



Si chiude così un ciclo di conferenze che ogni mese, a partire dallo scorso ottobre, ha offerto agli interessati un approfondimento su diversi campi del sapere, con il contributo di esperti del settore. «Ringraziamo chi, in vario modo, ha partecipato con assoluto disinteresse e passione. Grazie anche alla testata che ci ha dato costantemente la giusta visibilità, agli sponsor istituzionali e alle aziende private che ci hanno sostenuto; ringraziamo anche i relatori e la popolazione che ha risposto in massa – concludono gli organizzatori – Stiamo già completando il programma del secondo ciclo: ci vediamo a settembre, buona estate a tutti».