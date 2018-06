di Lorenzo Quirini

RIETI - Ultimi preparativi per la Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca, in programma domani (6 giugno) presso il Parco Comunale di Via Liberato di Benedetto. Anche quest’anno, la festa dello studente, organizzata dalla Consulta Provinciale Studentesca, non sembra voler deludere le aspettative, con un programma ricco di attrazioni, musica e dibattiti.



I battenti apriranno alle 9 con l’inizio delle attività giornaliere, prima tra tutte la rassegna “Giovani e Legalità” curata da alcuni esponenti dell’associazione “Libera”, che mette al centro la lotta alla mafia, concentrandosi in particolare sui fatti che hanno visto protagonista la città di Ostia e sulla figura di Peppino Impastato.



Dopo la pausa pranzo delle 13.30, si darà spazio alla musica con il live degli Skeens, band reatina molto interessante, che porterà in scena brani inediti e cover di genere indie rock e alternative rock. A seguire l’esibizione dei dj reatini Leonardo Tarani, Gianluca Tocci, Swen-Ky, Jacopo Donati e Marco Chiavolini, che si alterneranno sul palco per tutto il pomeriggio. Gran finale con il consueto concertone.



Dopo il successo riscontrato con Raige lo scorso anno, stavolta la Consulta Provinciale ha affidato il compito a Inoki, altro importante nome della scena rap italiana, che chiuderà l’evento.

