Rieti, donna ferita mentre raccoglie le castagne: soccorsa dai vigili del fuoco

Venerdì 29 Ottobre 2021, 17:31

RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti della sede centrale sono intervenuti oggi pomeriggio nel Comune di Pescorocchiano, in Localita 'Colle Castagnola', per portare soccorso ad una donna che mentre raccoglieva le castagne nel proprio terreno scivolava maldestramente ferendosi alla gamba sinistra, con una conseguente sospetta frattura.

Arrivati sul posto insieme ai sanitari del 118 e ai Carabinieri della locale stazione, i Pompieri sabini attraverso le tecniche Saf (speleo alpino fluviali) hanno imbarellato la signora e l'hanno successivamente trasportata per circa 400 metri lungo un sentiero. Arrivati poi al mezzo Vf l'hanno caricata e trasportata lungo una strada sterrata per circa un paio di chilometri e, una volta raggiunta la strada asfaltata, la trasferivano sull'ambulanza per essere subito dopo portata all'ospedale di Rieti per le cure del caso.