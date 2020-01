RIETI - Il Comune di Fara Sabina non prevede un sostituto e quando un autista fa valere un proprio diritto, chiedendo ferie, permessi o malattia, lo scuolabus si ferma e gli alunni restano a piedi. Della serie: tutto può succedere, specie in un comune come quello di Fara Sabina che, nonostante l’elevato numero di studenti che usufruisce del servizio scuolabus, non ha pensato a prevedere un autista in grado di sostituire l'assente.



Il problema riguarda i plessi di Borgo Quinzio e Talocci. Nel mese di gennaio si è verificato quattro volte. I genitori puntano il dito contro l'ennesimo disagio che riguarda le scuole, ma l'assessore Marco Marinangeli minimizza.



