Ex Mercatone, tutto pronto per l’apertura

RIETI - Conto alla rovescia per l’apertura delle attività commerciali che insistono all’interno dell’area ex Mercatone del nucleo industriale Rieti-Cittaducale, che torneranno ad alzare le serrande in preapertura il prossimo 12 ottobre in attesa dell'inaugurazione ufficiale prevista per il giorno 14. Dieci strutture di media vendita saranno le protagoniste del rilancio del sito. Un investimento ingente che prenderà dunque forma per volontà del gruppo proprietario dell’immobile, "Terre Reatine", che ha operato una radicale riqualificazione dell'area anche grazie alla fiducia accordata da marchi di rilievo nazionale.

«Stiamo accelerando sulla chiusura del cantiere – dichiarano i referenti del gruppo – per far sì che tutto sia pronto nelle prossime settimane quando apriranno i battenti 8 delle 10 attività commerciali previste che inizialmente saranno Conforama, MediaWorld, Pepco, Action, La Cicogna, Cisalfa, Scarpamondo e Terranova.

Nei mesi successivi arriveranno anche gli altri esercizi commerciali ed è ormai tutto definito per rendere operativo un investimento importante che ci ha portato a scommettere su un sito che prima della dismissione è stato al centro dello sviluppo commerciale della provincia. A stretto giro contiamo di dare forma definitiva anche all’area esterna dove saranno realizzati spazi pubblici dedicati allo svago per integrare l'offerta commerciale. Una vera e propria rivoluzione dell'intero quadrante raggiunta grazie alla collaborazione dei marchi affiliati e delle maestranze locali che sono state coordinate e dirette dalla Mcb Costruzioni e dal suo amministratore Luigi Cari che vogliamo ringraziare per quanto fatto e per quanto farà in questa 'volata' finale. Intanto –chiudono dalla proprietà – proseguirà il reclutamento del personale che rimane in capo ai singoli marchi affiliati e raggiungibili tramite le piattaforme del lavoro dedicate».