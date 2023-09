Evade dai domiciliari e va al bar: nuovo arresto

RIETI - I Carabinieri della Stazione di Fara in Sabina hanno tratto in arresto una quarantenne romana, già nota alle forze dell’ordine, per evasione dalla detenzione domiciliare.

Nel corso di un servizio perlustrativo notturno, i Carabinieri hanno notato la donna all’interno di un bar di Fara in Sabina. Da un controllo più approfondito, è emerso che la quarantenne, a seguito di condanna per reati in materia di sostanze stupefacenti, stava scontando la pena in regime di detenzione domiciliare, nella propria abitazione in provincia di Roma, come disposto dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Velletri.

La donna, che non è stata in grado di fornire giustificazioni plausibili per l’allontanamento dall’abitazione, è stata accompagnata in caserma per il fotosegnalamento e nuovamente sottoposta al regime della detenzione domiciliare.