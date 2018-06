RIETI - Oggi la terza e ultima prova scritta per i 1.272 studenti in tutto il Reatino alle prese con gli esami di maturità.



E' il giorno del cosiddetto "quizzone", l'ultima volta prima della riforma in avvio dal prossimo anno. La prova è differente tra singoli istituti. Sono possibili quesiti a risposta multipla oppure a risposta aperta. Dai prossimi giorni il via agli orali.

Lunedì 25 Giugno 2018



