di Emanuele Laurenzi

RIETI - Un taglio alle polemiche. Quelle sull’erba alta che, paradossalmente, sono diventate il sale del confronto politico a Rieti. A cavallo dei ponti è partita l’opera di sfalcio nelle aree verdi cittadine ma, nonostante il cambio alla guardia in Comune, l’impressione è che le vecchie e pessime abitudini siano restate in voga. Negli anni passati, non solo nell’era Petrangeli ma anche in periodo Emili, più volte si segnalavano gli sfalci approssimativi e parziali in più parti della città.Un paio d’anni fa l’ex assessore Alessandro Mezzetti fu travolto dalle polemiche perché, dopo i lavori di pulizia al parco del quartiere Micioccoli, svolti in maniera assai approssimativa, pubblicò sui social foto fatte da angolazioni strategiche nelle quali si vedeva solo la parte pulita e non quella lasciata sporca. Passeggiando in città, ieri mattina, l’impressione che si ricavava era quella di sempre: un lavoro iniziato ma lasciato a metà, un po’ con la logica e la filosofia di chi nasconde lo sporco sotto il tappeto.Nella maggior parte dei parchi cittadini lo sfalcio è in fase avanzata, ma l’erba tagliata è stata spesso lasciata accumulata sui prati. Nelle zone delle panchine, poi, l’erba spesso non è stata tagliata, rimandando il lavoro ai prossimi giorni. Altre aree, poi, sono state pulite a metà, come nel caso del parco che costeggia la ciclabile all’altezza di via Biancifiori.Ancora in alto mare, invece, la pulizia lungo le strade o gli spartitraffico: i polloni degli alberi non sono stati tagliati e aree storicamente critiche, come via Rosatelli a ridosso dell’aeroporto, via Mulino della Salce, via Aldo Moro o l’area di Micioccoli 2 hanno come sfondo erba altissima ed incolta. Il piano del Comune prevede quattro fasi successive di pulizia: la speranza è che si arrivi quanto prima al completamento della prima per ridare decoro alla città.