di Lorenzo Quirini

RIETI - Tutto pronto al Be'er Sheva di via dei Pozzi, per il live di Emanuele Colandrea, noto artista della provincia di Latina, a Rieti domani sera (venerdì 6 aprile). Una serata ricca di musica, poesia e divertimento, grazie alle toccanti canzoni d'autore di Colandrea, già note al pubblico reatino.



Proprio nel maggio dello scorso anno infatti, Colandrea era tra i protagonisti della Festa dello Studente al Parcone di Via Liberato. Una prestazione che ha impressionato tutti i presenti anche grazie alla semplicità con cui l'artista ha messo in scena i suoi pezzi. Una carriera musicale piena di soddisfazioni per il cantante, prima tra tutte il successo alla XXVII edizione di "Musicultura" del 2016, grazie al brano "Erika".



Ma Colandrea era gia noto nel mondo della musica, per aver collaborato con GaLoni, altro importante cantautore latino, per la militanza in band come gli "Eva Mon Amour" e i "Cappello a Cilindro", ma anche per la partecipazione alla web serie "Kahbum", dedicata soprattutto alla musica indipendente. Non resta che aspettare le 22.30 di domani sera per ballare e cantare insieme alla canzone d'autore offerta da Emanuele Colandrea.

Giovedì 5 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:24



