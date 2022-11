Elisabetta Occhiodoro al ministero dell’Istruzione, lavorerà col sottosegretario Frassinetti

RIETI - La professoressa Elisabetta Occhiodoro lavorerà presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ufficio del Sottosegretario Paola Frassinetti.

Occhiodoro, insegnante di lingue da oltre 25 anni, attualmente presso l’Istituto “Elenca Principessa di Napoli” di Rieti, è coordinatore del dipartimento istruzione di Fratelli d’Italia del Lazio e ha ricoperto in passato il ruolo di Rsu e vari incarichi all’interno del mondo della scuola.

«La scelta di avere la professoressa Occhiodoro al mio fianco – dichiara il Sottosegretario Paola Frassinetti – è dettata dalla volontà di portare all’interno del Ministero la voce e il punto di vista degli insegnanti. Sono certa che la competenza e l’esperienza della professoressa Occhiodoro potranno essere di grande utilità per il lavoro che siamo chiamati a compiere».

«Si tratta di un riconoscimento importante, non soltanto nei confronti della professoressa Occhiodoro ma per tutto il partito reatino di Fratelli d’Italia – spiega il coordinatore regionale, deputato e questore della Camera, Paolo Trancassini – Dimostriamo ancora una volta di poter contare su una classe dirigente valida, competente e in grado di ricoprire incarichi importanti anche al di fuori dei confini locali. Buon lavoro al Sottosegretario Frassinetti e all’amica Elisabetta».

«E’ un onore poter svolgere questo compito nell’ufficio del Sottosegretario Frassinetti e una responsabilità per cui lavorerò alacremente ogni giorno – commenta Elisabetta Occhiodoro – Ringrazio il Sottosegretario e il partito per aver voluto coinvolgere direttamente il corpo docente nel lavoro che andrà messo in campo in un settore fondamentale per il futuro del Paese».

La dichiarazione del sindaco Daniele Sinibaldi e dell’assessore a Cultura, Scuola e Università, Letizia Rosati

«Apprendiamo con gioia e soddisfazione che Elisabetta Occhiodoro opererà presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito per lavorare con il Sottosegretario Paolo Frassinetti. La decisione ci riempie d’orgoglio, sia perché Occhiodoro ha mostrato più volte il suo attaccamento alla comunità reatina, non ultimo attraverso il proficuo impegno come presidente del Comitato Gemellaggi offerto nella scorsa consiliatura, sia perché rappresenta una scelta che premia le competenze e l’esperienza di reatini che possono contribuire al miglioramento del proprio territorio anche in ruoli di rilievo. Dopo l’elezione del deputato Paolo Trancassini nel prestigioso ruolo di questore della Camera dei Deputati, salutiamo oggi questa nuova testimonianza di valore del territorio reatino. Auguriamo ad Elisabetta buon lavoro e siamo certi che anche il mondo della scuola locale beneficerà del suo impegno».