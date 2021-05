22 Maggio 2021

di Antonio Bianco

(Lettura 2 minuti)







RIETI - «A un anno dalle elezioni siamo orientati soprattutto a concludere l’attività amministrativa. Per noi è necessario portare a casa i risultati di questa amministrazione. Detto questo, credo però che sia opportuno iniziare un confronto tra i partiti che compongono il centrodestra». Esordisce così Claudia Charinelli, coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia, in merito alle prossime comunali del 2022. La responsabile di Fdi dice poi la sua sullo strumento del sondaggio come metodo per arrivare a definire il candidato sindaco del centrodestra. «So che Cicchetti – sottolinea – ha espresso e reiterato questa sua volontà di sondaggiare alcuni esponenti della giunta. Auspico, a questo punto, che venga posto in essere quanto prima in modo da avere un ulteriore elemento di confronto». Per l’esponete del partito della Meloni, dunque, l’indagine telefonica rappresenta sì uno strumento utile per selezionare una serie di nomi, ma alla fine il candidato dovrà emergere soprattutto da un confronto tra i partiti. «Il sondaggio è uno strumento che il sindaco ha voluto e che io rispetto – chiosa –, ma penso che sia giunto il momento di iniziare a ragionare almeno su quei profili che in qualche modo si sono resi disponibili al dopo Cicchetti. L’importante è tuttavia arrivare ad una unità d’intenti». Prima però bisogna aspettare cosa deciderà il primo cittadino rispetto alla possibilità paventata da alcuni rumors di ricandidarsi per il quarto mandato. «Se iniziano ad uscire alcuni nomi – conclude – è evidente che il sindaco ha individuato in queste figure dei potenziali papabili. Dopodiché per qualsiasi ragione Cicchetti reputasse di ricandidarsi è parimenti, almeno per quanto ci riguarda, un nome da portare sul tavolo del confronto». La coordinatrice chiede anche di coinvolgere i movimenti legati alla destra. «Essendo contraria al metodo delle primarie – afferma –, perché lo ritengo un metodo volto più a pesarsi, ritengo sia più utile per il centrodestra il metodo del confronto. E in questo bisognerà coinvolgere anche i movimenti civici, è di fondamentale importanza portarli ai nostri tavoli». Uno degli esempi che fa la Chiarinelli è quello della lista civica #Iocisto, al momento rappresentata in consiglio comunale da Letizia Rosati. «Seppure ha una rappresentanza individuale in Comune – conclude –, rappresenta comunque la Rosati, l’assessore Formichetti e in qualche modo anche l’assessore Emili, che sono tutte espressioni civiche. Ecco, bisogna partire da qui per poi allargare nel corso del tempo».