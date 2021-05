21 Maggio 2021

RIETI - Se nel centrosinistra si pensa alle primarie, nel centrodestra il sondaggio telefonico potrebbe diventare lo strumento per individuare il candidato sindaco per le Comunali della primavera 2022. E’ uno strumento che piace molto a Cicchetti. Il sondaggio, a quanto si apprende, si sarebbe dovuto tenere già a fine di maggio, ma al momento sarebbe stato rinviato. Il Messaggero ha sentito su questo punto il coordinatore provinciale di Forza Italia, Sandro Grassi. «Bisogna che anche il centrodestra inizi ad organizzarsi in vista della prossime comunali – dice – Credo che a breve ci confronteremo e ognuno farà le proprie proposte. Adesso bisogna decidere se scegliere il futuro candidato tramite un confronto politico tra le segreterie dei partiti o se affidarsi a un sondaggio popolare. Ma di sicuro deve essere oggetto di un confronto».

Cicchetti cosa fa? Il tutto dipende però dalla scelta che farà l’attuale inquilino di Palazzo di città: ossia se puntare o meno al quarto mandato. «Sembra che il sindaco non voglia più ricandidarsi – afferma Grassi – ma è chiaro che se decidesse di farlo l’ordine degli addenti cambierebbe. Nel caso contrario, la sua preferenza sarebbe per il sondaggio». Iniziano, nel frattempo, a circolare i primi nomi che potrebbero partecipare all’indagine telefonica. E a quanto si apprende, i papabili sarebbero per la maggior parte in quota ai partiti principali del centrodestra. Il primo, il cui nome a dire il vero circola da tempo, è Daniele Sinibaldi. L’attuale vicesindaco e assessore al Turismo si è fatto notare in questi quattro anni soprattutto per i suoi tentativi di rilanciare il turismo in città.

La Lega potrebbe rispondere – almeno secondo alcuni rumors – con l’attuale delegato allo Sport, Roberto Donati, l’ex velocista, è impegnato a portare a termine i lavori della Cittadella dello sport (e non solo) previsti nel progetto Rieti 2020. E in quota Forza Italia spunta l’assessore ai Servizi sociali, Giovanna Palomba, la quale si è trovata ad affrontare gli effetti che la pandemia ha avuto sulla vita di molte famiglie reatine. Ma avanza anche il nome del “civico” Antonio Emili, l’assessore all’Urbanistica che ha portato a casa il contestato Piano quadro delle Porrara.

Il sondaggio. «Se dovessimo arrivare al sondaggio – conclude Grassi – penso che ci potrebbero essere almeno quattro aspiranti. A quel punto ci sarà anche un candidato forzista, uomo o donna che sia. La Palomba non ha espresso ancora questo desiderio. Sicuramente, ha fatto un ottimo lavoro. Ed ha tutte le carte in regola per poter partecipare al sondaggio»