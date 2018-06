di Emanuele Faraone

RIETI - Fu trovato dalla squadra Mobile di Rieti con quasi mezzo chilogrammo di marijuana per 1.587 dosi stimate: ieri – al termine del giudizio immediato (rito richiesto dal pm per l’evidenza della prova) – è stato assolto dal tribunale di Rieti il 22enne nigeriano Jhon Efe. Il giovane, sottoposto dopo l’arresto per detenzione a fini di spaccio all’obbligo di dimora e di firma, era rientrato in un’ampia operazione congiunta di Mobile e Volante per il controllo delle aree del centro storico di Rieti,...