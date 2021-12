RIETI - Cessione illecita di sostanze stupefacenti, esecuzione di misura cautelare congiunta tra polizia e carabinieri.

Polizia e carabinieri, in una operazione congiunta, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale di Rieti, per due cittadini nigeriani, indagati per spaccio continuato di sostanze stupefacenti. Le indagini erano partite lo scorso luglio, quando un agente notò uno scambio nel centro storico e poi emerse che si trattava di cocaina.