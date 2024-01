Rieti, sorpreso con la cocaina: denunciato dalla polizia

RIETI - Gli Agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rieti hanno denunciato in stato di libertà un cittadino marocchino, in Italia senza fissa dimora, per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e per l’inottemperanza ad un Ordine di lasciare il territorio nazionale emesso dal Questore di Terni.

Nei giorni scorsi, infatti, gli Agenti della Polizia di Stato, durante i servizi di controllo del territorio e di prevenzione generale hanno sorpreso, in zona Porta D’Arce, un cittadino straniero che vagava per la città con fare sospetto.

L’uomo è stato immediatamente bloccato e, durante il controllo, è stato trovato in possesso di un sacchetto di cellophane contenente 3 grammi di cocaina e la somma di quasi 1000 Euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, probabile provento della sua attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti.

Inoltre, a carico dell’uomo, clandestino in Italia, il Questore di Terni, lo scorso mese di settembre, aveva emesso un Ordine a lasciare il Territorio Nazionale entro sette giorni, al quale lo straniero non aveva ottemperato.

L’uomo è stato, pertanto, denunciato in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria per i reati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per la mancata ottemperanza all’Ordine di lasciare il territorio nazionale, in quanto non in regola con le norme sul soggiorno.