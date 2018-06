RIETI - Personale della Mobile della Questura di Rieti, a conclusione di una articolata indagine, ha tratto in arresto tre persone e denunciato altri due soggetti per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana, sequestrando ingenti quantitativi di dette sostanze.



Le indagini, iniziate da qualche mese, dopo che, attraverso una serie di attività info investigative volte al contrasto dei reati specifici in materia di stupefacenti, gli agenti erano venuti a conoscenza che, nel quartiere reatino di Campoloniano, era in atto una fiorente illecita attività di “spaccio” di dosi di cocaina, hashish e marijuana.



Sono stati, pertanto, effettuati numerosi servizi di appostamento e pedinamento in quel quartiere nei confronti di individui, alcuni dei quali apparentemente insospettabili, che, sulla base delle informazioni raccolte, erano ritenuti dediti alla commissione di reati connessi con gli stupefacenti, evidenziando, successivamente, anche il coinvolgimento di due incensurati residenti in provincia.



Sulla base degli importanti riscontri ottenuti nei confronti di sette soggetti, due dei quali di nazionalità polacca, ma da tempo residenti a Contigliano, gli investigatori della Mobile hanno richiesto, quindi, alla locale autorità giudiziaria l’emissione di decreti di perquisizione personale e domiciliare a carico dei sospettati.



Nella mattina di ieri, 8 giugno, è scattato il blitz della Mobile che ha consentito di sequestrare a carico di C.S.L., di nazionalità polacca di anni 38, 2 chili e 6 etti di sostanza stupefacente del tipo hashish, qualche grammo di marijuana, tre bilancini di precisione elettronici, materiale idoneo al confezionamento di dosi, nonché circa 2.000 euro in banconote di vario taglio, provento dell’illecita attività di spaccio. Nell’abitazione della sorella, C.B.E., di anni 30, sono stati rinvenuti, invece, 2 chili di hashish nascosti in un trolley.



Inoltre, nell’appartamento del reatino G.M., di anni 56, sono state rinvenute oltre 30 dosi di cocaina pronte per essere spacciate. I tre individui sono stati, pertanto, arrestati e messi a disposizione della locale autorità giudiziaria: C.S.L. è stato condotto presso la locale Casa Circondariale, C.B.E. e G.M., sono stati, invece, posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.



Nel corso di altre perquisizioni effettuate nei confronti di altri due sospettati reatini, sono state rinvenute e sequestrate altre modeste quantità di hashish e marijuana, nonché bilancini e materiale idoneo al confezionamento di dosi.



Questi ultimi sono stati, pertanto denunciati in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria, davanti alla quale dovranno rispondere del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sabato 9 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:45



© RIPRODUZIONE RISERVATA