Rieti, dosi di hashish nascoste in cucina: arrestato dai carabinieri

RIETI - Detenzione di sostanze stupefacenti, arrestato. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cittaducale, unitamente a quelli della Stazione di Borbona, a seguito di una perquisizione d'iniziativa in un casolare di Borbona, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo per detenzione a fini dispaccio di hashish.

L'uomo, già noto ai carabinieri, aveva nascosto all'interno della cucina della propria abitazione più di 30 grammi di hashish già suddiviso in dosi, nonché due bilancini di precisione e materiale idoneo al confezionamento. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, a disposizione della Procura della Repubblica di Rieti.