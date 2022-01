Rieti, cocaina nascosta sotto la cenere del camino: arrestato dai carabinieri

RIETI - I carabinieri della Compagnia di Cittaducale hanno tratto in arresto in

flagranza di reato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti un giovane straniero residente in quel Comune.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, impiegati da giorni in servizi finalizzati a reprimere lo spaccio di stupefacenti, intensificatosi durante le festività in corso, nel pomeriggio di ieri, dopo aver notato un inusuale movimento di giovani reatini e civitesi in una località poco distante dal centro cittadino, hanno proceduto d’iniziativa alla perquisizione di una abitazione della zona che sembrava essere il polo di attrazione di questo via vai. L’attività svolta permetteva di rinvenire, occultato sotto la cenere di un camino, un ingente quantitativo di cocaina, circa 45 grammi, già confezionata in vari involucri di plastica, pesati e presumibilmente pronti per l’immediata vendita nonché vario materiale atto al confezionamento della sostanza, il tutto da riferire alla disponibilità dello straniero, che per tale motivo veniva arrestato dai Carabinieri in flagranza di reato. Lo stupefacente sequestrato è stato inviato al Ris di Roma per le analisi finalizzate all’accertamento del principio attivo presente.