“Noi l8ttiamo sempre”, a La Piazzetta settimana dedicata alla donna. Parte del ricavato al centro antiviolenza Angelita

RIETI - “Noi l8ttiamo sempre”. È questo lo slogan che ha scelto il direttivo, Felice Rufini e Francesca De Bella, del Ristorante la Piazzetta da Felice per questa settimana che sarà dedicata esclusivamente alla Donna. Una parte dell’incasso dell’intera settimana di lavoro sarà devoluta al Centro Antiviolenza Angelita di Rieti, Associazione no profit che da sempre è dalla parte dei diritti delle donne.

«Come Presidente del Centro Antiviolenza - ha dichiarato Silena D’Angeli - sono onorata e lo è tutto il direttivo per questa iniziativa che va oltre l’aspetto gastronomico. I miei ringraziamenti vanno a chi verrà nel ristorante per lasciare un contributo per le donne e per chi combatte la violenza ogni giorno».

Venerdì 8 marzo ci sarà una cena per la Giornata Internazionale della Donna, mentre nelle prossime settimane verrà organizzato un incontro con il Centro Antiviolenza dove Felice Rufini e Francesca De Bella consegneranno la somma raccolta da devolvere in beneficenza tramite un assegno.

Sponsor importante dell’iniziativa è l’azienda Antiche Fonti di Cottorella che metterà a disposizione diverse forniture di acqua durante la serata di venerdì 8 marzo e anche al Centro Antiviolenza.