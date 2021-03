9 Marzo 2021

di Giacomo Cavoli

(Lettura 3 minuti)







RIETI - Una copertura composta da lamine contenenti fibre di cemento e amianto, il rischio di crollo scongiurato dai tamponamenti apposti alle finestre e da una rete, erba incolta ovunque, con topi, gatti, che ormai sono gli unici a farla da padroni. Per chiunque si trovi a passare tra via della Verdura, via della Molina e via del Burò, nei pressi dell’istituto comprensivo “Minervini-Sisti” e del tribunale di piazza Bachelet, dopo anni è ancora una volta il palazzo di proprietà dell’Ater a far brutta mostra di sé. Ma per chi si trova ad abitare in uno degli appartamenti contigui all’edificio diroccato va invece molto peggio, perché il profondo stato di fatiscenza della struttura Ater ha finito per intaccare anche il mantenimento degli edifici adiacenti e, di conseguenza, la qualità di vita di chi li abita.

Lo scenario

Tra le storie che si intrecciano con la fatiscenza del palazzo c’è quella di uno degli appartamenti presenti nell’edificio contiguo che, già ristrutturato, fu acquistato nel 2012. Subito dopo essersi trasferita, però, la famiglia notò il formarsi di una copiosa umidità sulla parete di una delle stanze da letto che coincide proprio con il palazzo Ater. Così, nonostante la ditta dei lavori avesse pre-avvertito che l’unico modo per eliminare il problema sarebbe stato direttamente il rifacimento del palazzo Ater, la famiglia ha voluto tentare di provvedere da sola e a proprie spese con nuovi lavori di tamponatura: ma, poco dopo, il problema era tornato di nuovo sulla superficie dei muri, per non parlare poi della vicinanza con gli animali che, in totale libertà, vivono tra l’interno e l’esterno dell’edificio Ater. Così, esasperata, la famiglia ha scelto di rivolgersi all’avvocato del Foro di Rieti Mario Petrucci, per chiedere in primis all’Ater il risarcimento dei danni, la risoluzione dei problemi di infiltrazione e la messa in sicurezza dell’edificio. D’altro canto anche l’Asl di Rieti, già nel 2014, in una lettera indirizzata al Comune di Rieti aveva «verificato il completo stato di abbandono in cui versa l’edificio», dove «la vegetazione cresciuta spontaneamente ricopre completamente la corte esterna e ha ormai raggiunto la sommità della struttura. La copertura della struttura risulta in parte riparata con onduline contenenti fibre di cemento/amianto», aveva osservato l’Asl, trovando poi riscontro delle sue affermazioni negli esami svolti dal laboratorio di analisi industriale della Asl di Viterbo. Dunque, era stata già la stessa Asl a ipotizzare che «viste le condizioni critiche della struttura, potrebbe essere ormai compromessa anche la staticità di cornicioni, delle pareti e del tetto». In questi anni e fino ad oggi, però, l’Ater non ha messo in campo alcun intervento risolutivo dello stato di degrado che è sotto gli occhi di tutti. Ora la palla passa quindi al nuovo Cda dell’istituto il quale, insediatosi da poco, dovrà prima avere il tempo necessario per prendere atto delle condizioni della struttura ma, auspicabilmente, porvi poi anche rimedio.