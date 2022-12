Rifiuti a Roma, ormai si perde il sonno: un residente del quartiere la Romanina lancia l'allarme. «Niente raccolta dal 22 dicembre»

Settimo municipio lasci o raddoppi? Raddoppi. Questa volta però in zona Romanina. La spazzatura continua ad essere uno dei principali problemi in queste festività di fine anno in tutta Roma, e i residenti pensano più a “lei che ai cenoni, ai vari regali e ai botti di Capodanno. Uno dei residenti di via Mario Angeloni alla Romanina (vicino via Bernardino alimenta, ndr) non ci ha dormito neanche la notte e di buon’ora questa mattina ha inviato un video dettagliatissimo al consigliere municipale di turno Umberto Matronola.

Roma, spazzatura sulla Casilina: i residenti chiedono all'Ama che intervenga con urgenza

Roma, caos rifiuti e Ama cerca un manager (con un bando nella notte di Natale)

Dal video il residente si lamenta dicendo: «Umberto guarda che situazione abbiamo, l’Ama non passa dal 22 o il 23 dicembre e oggi siamo al 29, i cumuli si moltiplicano - dice seccato - se puoi fare qualcosa, guarda non c’è posto neanche per il vetro, siamo costretti a metterlo fuori, che schifo un pò di pulizia quando?» Il residente aggiunge che hanno provato a scrivere più volte all’Ama: «Questa mattina appena l’ho ricevuto - dice il consigliere del settimo - l’ho girato al nostro assessore con deleghe alle Politiche Ambientali e Decentramento Estella Marino (nipote dell’ex sindaco Ignazio Marino, ndr) che mi ha detto lo segnalo subito, ho contattato anche l’Ama per farli intervenire dandogli l’indirizzo, spero che si risolva prestissimo». E’ di ottobre l’indagine condotta dall’Agenzia capitolina per il controllo della qualità dei servizi pubblici (Acos), che riporta i voti dei romani espressi dopo il primo anno di amministrazione del sindaco Roberto Gualtieri. La maglia nera sui servizi è del VII municipio ma quello sui rifiuti lo scettro ce l’ha il XIII il VII però arriva subito dopo. La bocciatura nella capitale è unanime tra pulizie delle strade e raccolta della spazzatura il peggiore è appunto il XIII (voto 4,6), e in stretta sequenza quella nei Municipi I, VIII e XI ( voto 4,7).