Rieti, danni causati dal maltempo alla Basilio Sisti, allagata parte del terzo piano

RIETI - Disagi alla scuola media Basilio Sisti di Rieti per danni danni da acqua e infiltrazioni che hanno interessato in particolare l'ultimo piano dell'edificio scolastico. Le abbondanti precipitazioni durante la notte hanno creato un circoscritto allagamento al terzo piano del plesso ma tale da rendere inservibili le aule per gli studenti.

Con una tempestiva circolare licenziata prima dell'orario di ingresso a scuola sono state avvisate le famiglie dei giovani studenti ma non tutti ne hanno avuto immediata contezza ritrovandosi così all'ingresso della scuola senza aule temporaneamente disponibili per le lezioni.

Problemi anche al secondo piano dell'edificio all'interno di una classe a causa di infiltrazioni di acqua nel soffitto giunte in prossimità dell'alloggio delle luci. A scopo precauzionale una seconda classe è stata trasferita al primo piano per la didattica.

