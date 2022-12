“Viaggio a Terminazione”, sarà presentato domani il nuovo spiazzante romanzo di Daniele Falcioni

RIETI - Sarà presentato domani, giovedì 29 dicembre, alle 17.30 il nuovo romanzo di Daniele Falcioni, “Viaggio a Terminazione”, edito da Funambolo. L’appuntamento, organizzato da Macondo Aps e dalla casa editrice Funambolo, si svolgerà presso la sede di Palazzina Futuro, in via Carocci 8, ed è gratuito.

“Viaggio a Terminazione” racconta la storia di una donna, che ripercorre la propria vita appena trascorsa. E lo fa su un letto d’ospedale, morta. Questo è il primo dei tanti paradossi che muovono la trama di un romanzo tanto divertente quanto tragico. In questo viaggio sopra la vita, capiterà alla protagonista di fermarsi a giocare con un elfo pericoloso ma divertente, di esplorare i cunicoli di una miniera d’oro abbandonata, di frequentare una locanda sperduta fra i monti, di intrecciare una relazione con l’enigmatica Caecilia, che nasconde in un armadio il volto scheggiato di una statua di Schubert. Il flusso di coscienza della protagonista racconta storie divertenti, che procedono per linee dirette. È un libro ricco e spiazzante, unico nel suo genere, un piccolo gioiello della letteratura nostrana.

Lo stile è particolare tanto quanto la trama: due passi avanti uno indietro, in un crescendo di emozioni che conducono il lettore in un coinvolgimento continuo. Non si sa mai dove si andrà a finire. Eppure una fine c’è .

La presentazione sarà curata da Roberta Giovannetti di Macondo Aps e da Saveria Fagiolo della casa editrice Funambolo edizioni. Protagonista assoluto il racconto di Daniele Falcioni, docente di Letteratura, lingua e cultura italiana all’università di Edimburgo, di scrittura creativa, scrittore e poeta.

L’evento sarà trasmesso in diretta anche sulla pagina Facebook di Macondo Aps.