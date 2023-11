Il lungo Kevin Cusenza primo rinforzo della Npc

Giovedì 9 Novembre 2023, 19:24







RIETI - E' Kevin Cusenza il primo innesto della Npc Rieti. La società ha chiuso l'accordo nel pomeriggio e il trentenne nato a Trapani sarà a Rieti domani mattina, per mettersi a disposizione di coach Francesco Ponticiello già nell'allenamento del pomeriggio. Ala forte di 2 metri classe 1993, Cusenza farà il suo esordio domenica nella sfida cruciale contro Salerno, con l'obiettivo di aiutare Rieti a interrompere la striscia di 7 sconfitte. Il giocatore sarà di fatto il sostituto di Pietro Agostini, che ha rescisso il contratto con Rieti lunedì scorso per gravi motivi familiari, interrompendo almeno momentaneamente la sua carriera sportiva. Caso curioso: anche la scorsa stagione Cusenza sostituì Agostini, quando quest'ultimo lasciò Imola per accasarsi a Livorno. Nell'ultima parte di stagione in maglia Andrea Costa il lungo siciliano viaggiò alla media di quasi 10 punti e 7 rimbalzi a gara.