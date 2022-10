Cri Rieti, il neopresidente Roberto Maiolati presenta la squadra: «C’è molto da fare, ma noi ce la metteremo tutta»

RIETI - Un percorso segnato da impegno, costanza e pazienza quello tracciato negli anni da Roberto Maiolati nominato nei giorni scorsi Presidente della Croce Rossa Italiana Comitato di Rieti. Ex delegato dell’Area emergenza, rimarrà sempre tra le maglie rosse che per prime portano soccorso a chi più ha bisogno. Al suo fianco il Vice Presidente, nonché consigliere Alfredo Vulpiani e gli altri rispettivi consiglieri: Sorella Tiziana Cipriani, Alberto Giuseppe Flammini ed Alessandro Zelli.

Contraddistinto da una profonda conoscenza del territorio, il neo presidente, ha definito un programma già in essere ed aperto a grandi novità.

«In questi giorni abbiamo nominato quasi tutti i Delegati preposti alle diverse aree ed agli obiettivi strategici 2030 - ha spiegato Maiolati. Per le attività riguardanti la “Salute”, è stata confermata la già Delegata Sorella Cipriani, che sta portando avanti un lavoro certosino che poggia anche su periodici retraining del TSSA (Trasporto sanitario e soccorso in ambulanza) per avere personale formato ed aggiornato, in grado di fare servizi (trasporti, manifestazioni, etc) e che dai prossimi mesi riprenderà la promozione e l’organizzazione delle raccolte sangue».

«Per “Inclusione sociale”, rimane Alfredo Vulpiani, che sta creando uno staff collaborativo per le tante iniziative in essere come l’Emporio solidale e le raccolte alimentari, oltre a quelle che stanno attivando come lo Sportello Sociale. Quest’ultimo fa parte del progetto Nazionale “CRI per il Sociale”, che ha permesso l’apertura di 100 nuovi Sportelli Sociali nelle regioni del Centro-Sud Italia ed il potenziamento di 5 Unità di Strada. L’iniziativa, realizzata dalla Croce Rossa Italiana, con il sostegno di Enel Cuore Onlus, è parte integrante del programma “Il Tempo della Gentilezza” della CRI, che comprende un insieme di azioni volte a migliorare il benessere fisico e psicologico di chi ha più bisogno».

«Per la “Riduzione del rischio, da disastri e resilienza”, torna Veronica De Sanctis, che già prima di me ha gestito con grande abilità questo lavoro che richiede tempestività, ma anche capacità di previsione. Per “Principi e valori”, ne rimane a capo la Delegata Maria Rita Bianchetti, che da anni diffonde i Principi ed i Valori che sono alla base della grande famiglia di Croce Rossa. Su questo punto voglio ricordare anche il suo encomiabile lavoro, supportato da Sorella Di Tommaso, all’interno dell’Archivio storico del nostro Comitato che, grazie alle loro ricerche, ha donato documenti preziosi a diverse realtà cittadine come la Curia di Rieti ed alla comunità di Longone Sabino. Per quanto riguarda i “Giovani”, a breve i nostri ragazzi identificheranno un loro delegato, mentre per “Innovazione, volontariato e formazione”, che comprende anche la comunicazione (esterna, interna, documentazione, advocacy) lo sviluppo dei partenariati strategici ed il fundraising , è stata nominata Alessia di Bernardino, che sarà coadiuvata da me, soprattutto per le relazioni esterne».

«Uno tra i primi obiettivi del nuovo Consiglio direttivo – continua Maiolati – è quello di ridare nuova linfa alle Unità territoriali, sia con il supporto dei ragazzi del Servizio Civile, che quest’anno sono dodici, sia attraverso una campagna di reclutamento che andrà a potenziare le Unità di Poggio Moiano, Contigliano e Valle del Velino. Con la pandemia c’è stata una riduzione della partecipazione dei volontari più anziani, che hanno preferito tutelare i familiari fragili, ma adesso si riparte con lo scopo di riproporre il volontariato, per far capire la sua importanza ed utilità nella società».

«A tal proposito i Giovani del nostro Comitato negli ultimi anni hanno partecipato, al fianco di Legambiente alla campagna di sensibilizzazione “Puliamo il mondo” un’iniziativa che rende protagonisti i cittadini, poiché sempre più persone si impegnano concretamente per ripulire il territorio che, senza rifiuti, è più bello e vivibile e promosso nel capoluogo diverse campagne informative sulle Malattie Sessualmente Trasmissibili.I giovani volontari entreranno nelle scuole per far capire, attraverso la Peer education, che permette un approccio educativo fatto di condivisione di conoscenze fra pari, cosa sono: il Bullismo, il Cyber Bullismo, le buone norme comportamentali da adottare in caso di calamità naturali e fornire indicazioni su alimentazione e stili di vita sani. Ma l’impegno in CRI coinvolge persone di tutte le età! Di recente, con il supporto delle Infermiere Volontarie del nostro Comitato, abbiamo preso parte alle Campagne di screening promosse dai Lions, che hanno avuto luogo a Rieti, a Santa Rufina di Cittaducale ed Antrodoco».

«Un altro aspetto importante è la formazione – riprende il Presidente. Le costrizioni legate al contrasto del Covid - 19 hanno impedito di proporre alcune attività formative, che non potevano essere svolte a distanza, poiché prevedevano esercitazioni pratiche. Tra queste quelle di Primo soccorso e BLSD (Basic Life Support Defibrillation) indispensabile per apprendere manovre da attuare tempestivamente in caso di arresto cardiaco, con l'impiego del defibrillatore, particolarmente richiesto dalle Associazioni sportive, ma anche dalle scuole. Una nuova ed importante iniziativa, che si svolgerà nel nostro Comitato, è quella riguardante tutti i volontari della Croce Rossa Italiana, afferenti alla Regione Lazio che, a breve, potranno partecipare al corso regionale per diventare Operatore della Donazione di Sangue, Organi e Tessuti». ,

«Un altro importante momento formativo sarà il Nuovo Corso d’accesso per volontari, rivolto a chiunque voglia svolgere attività all’interno della nostra associazione, che sarà attivato entro la fine dell’anno. Colgo l’occasione per invitare tutti coloro che desiderano entrare o anche solo conoscere il mondo della Croce Rossa Italiana a visitare il sito web https://gaia.cri.it e cliccare sul form “Aspirante volontario” per effettuare una prima iscrizione. In tal modo, senza impegno, saranno automaticamente contattati via e-mail al momento dell’avvio del corso».

Inoltre ricordo che è in corso su tutto il territorio nazionale la Campagna 2023 per il reclutamento Allieve del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana e che le selezioni rimarranno aperte fino al 30 Novembre 2022. Per qualsiasi richiesta di informazioni, delucidazioni e per effettuare l’iscrizione al corso d’accesso è possibile contattare direttamente l’Ispettrice al numero: 328 0619697.

Per visionare le attività che quotidianamente svolgiamo e rimanere in contatto con noi, anche attraverso i Social è possibile seguire le nostre Pagine Facebook “Croce Rossa Italiana Comitato di Rieti” e “Giovani della Croce Rossa Italiana Rieti” , nonché quella Instagram “Crocerossarieti”.

Il Presidente Maiolati riprende fiato e continua:

«Anche in virtù delle precedenti esperienze, reputo di fondamentale importanza un rapporto di dialogo e cooperazione con le diverse amministrazioni comunali dei territori di nostra competenza, affinché si possa lavorare al meglio, sia in tempo di pace sia in emergenza. Al riguardo, lancio un appello affinché ogni nostra Unità Territoriale abbia una sua sede, perché solo così si possono garantire servizi in tempi celeri, in un territorio così esteso ed eterogeneo!»

«Ringrazio, anche a nome del nuovo Consiglio Direttivo, tutti coloro che ci hanno dato fiducia, sia in Comitato sia tra i tanti cittadini che sui social hanno dimostrato entusiasmo per questo nuovo inizio. Che dire? C’è molto da fare, ma noi ce la metteremo tutta. Un passo alla volta e uniti!».