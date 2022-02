Campagna vaccinale anti Covid: ecco i nuovi orari degli hub, fra una settimana chiude l'ex Verdirosi

RIETI - La Direzione Aziendale della Asl di Rieti comunica che in data odierna sono state superate le 271.000 somministrazioni di vaccino antiCovid-19 eseguite nel territorio della provincia di Rieti. 65.000 sono le somministrazioni in terza dose e 102.000 il numero di cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale primario, mentre il numero di cittadini che hanno eseguito almeno una dose di vaccino raggiunge quota 104.000.

Tali numeri consentono alla Asl di Rieti di rimodulare gli orari e le aperture dei centri vaccinali.

Centro ex Bosi: il centro ex Bosi sarà aperto tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 8:00 alle ore 16:00. A partire da oggi, martedì 9 febbraio, presso il centro di Rieti-Cittaducale sarà possibile accedere con prenotazione dalle ore 8:00 alle ore 13:00, mentre durante le ore del pomeriggio, fino alla chiusura prevista alle ore 16:00, si potrà accedere senza prenotazione.

Centro Caserma Verdirosi: il centro Caserma Verdirosi, a partire dal 16 febbraio, cesserà l’attività vaccinale fino a nuova necessità. La linea vaccinale Moderna sarà garantita sia in prima, che in seconda e terza dose presso il centro ex Bosi.

Centro vaccinale Amazon: il centro vaccinale della Sabina Amazon di Passo Corese sarà aperto soltanto il mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 18:00. Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 si potrà accedere senza prenotazione.