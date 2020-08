Coronavirus: 318 tamponi dall'8 agosto e prosegue l'indagine epidemiologica dopo i funerali a Poggio Bustone

RIETI - Coronavirus: da sabato 8 agosto ad oggi, mercoledì 12 agosto, presso il drive-in sito in via del Terminillo, in prossimità della Direzione Aziendale della Asl di Rieti, i sanitari del servizio di Igiene pubblica, coadiuvati dagli operatori del servizio di assistenza proattiva infermieristica API, hanno eseguito 318 tamponi oro-nasofaringei.

Prosegue l'indagine epidemiologica sui casi di positività accertati e la sorveglianza sanitaria attiva nei confronti di tutti i partecipanti alla cerimonia funebre svoltasi a Poggio Bustone lo scorso 2 agosto, secondo le indicazioni Aziendali recepite dal Commissario straordinario sostituto del comune di Poggio Bustone, attraverso apposite ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi dell’art. 50 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA