Il concorso

I premi

RIETI - A Stimigliano il Comune ti premia se resti a casa. L’Amministrazione comunale di Stimigliano, in questo momento di emergenza sanitaria e per incentivare la presenza delle persone a casa ha indetto un bando: “Io resto.aCasa”.«Il primo nostro intento – spiega il sindaco Franco Gilardi- è quello di mostrare vicinanza alle famiglie, ribadire il concetto necessario di restare a casa in questo particolare periodo e magari creare un piccolo impegno per famiglie, bambini e persone sole. Il secondo messaggio che l’amministrazione comunale vuole condividere è quello che bisognerà ripartire dalle attività commerciali locali. Questo bando coniuga sicurezza, solidarietà, vicinanza, riciclo e promozione».Possono partecipare residenti e non residenti nel comune di Stimigliano di qualsiasi età e per iscriversi bisogna inviare una e-mail al seguente indirizzo: ioresto.acasa@libero.it entro il 10 aprile 2020 con la seguente dicitura: “io partecipo al bando IORESTO.ACASA” indicando esclusivamente nome, cognome, residenza e contatto per ricevere le informazioni. Si devono realizzare lavoretti di bricolage a tema libero con materiali riciclati esclusivamente in plastica, carta e cartone e soprattutto in totale sicurezza. Ogni candidato potrà presentare massimo tre lavori in stile Bricolage e dovrà farli pervenire al comune di Stimigliano quando saranno consentiti di nuovo gli spostamenti , allegando una semplice nota descrittiva dell’oggetto realizzato.I premi saranno in buoni acquisto da 300 euro fino a 150 euro da spendere presso le attività commerciali di Stimigliano. Ogni attività potrà ricevere un solo buono spesa, il primo che verrà consegnato e gli stessi dovranno essere spesi entro il 31 dicembre 2020. La giuria sarà composta da membri delle associazioni locali. I primi 10 classificati saranno premiati con buoni acquisito da spendere presso le attività commerciali di Stimigliano entro fine anno. Ogni partecipante anche se presenterà più lavori potrà ricevere solo un premio.Successivamente l’Amministrazione Comunale comunicherà i vincitori, il luogo e la data in cui si svolgerà la premiazione.