Dopo il primo, il cui tampone era stato esaminato a Terni e con la persona ricoverata, ne è emerso un secondo. "Questo caso non ha collegamenti con la prima persona - spiega il sindaco di Stimigliano, Franco Gilardi. - I tamponi, invece, dei familiari del primo paziente positivo sono risultati tutti negativi. Vigilerò sulla situazione: la regola per tutti è quella di rimanere a casa, con spostamenti solo se dettati da necessità".

Il sindaco di Stimigliano. "Purtroppo dalla Asl territoriale mi è stato notificato il secondo soggetto positivo al Covid 19 nel comune di Stimigliano non riconducibili al primo nucleo familiare. La solidarietà e l'affetto è come sempre da parte di tutta la comunità Stimiglianese, la persona sta bene e si trova in cura presso la propria abitazione. Bisogna stare tranquilli, però bisogna soprattutto evitare di uscire senza un comprovato motivo e secondo me uscire per comprare un litro di latte e un etto di mortadella non sono sicuramente comprovati motivi. Abbiamo attivato da diversi giorni il Coc e la consegna domiciliare di alimenti e farmaci basta chiamare i numeri riportati sul volantino che trovate sulla mia pagina facebook e sul sito del comune www.comune.stimigliano.ri.it.

Vi chiedo gentilmente di non riniziare nuovamente la caccia alle streghe, state a casa che è il luogo più sicuro e la sola arma vincente. Non vi lasceremo mai soli! Un Abbraccio".

